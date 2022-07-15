Горячая линия на тему детского отдыха во время каникул пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля

Горячая линия по вопросам организации детского отдыха во время каникул пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Её проведут специалисты городского департамент образования.
Звонки будут приниматься с 10:00 до 16:00 по телефону: 435-69-90.
Ранее сообщалось, что мероприятия для детей в дни летних каникул организуют во всех районах Нижнего Новгорода.
Кроме того, 18 июля во дворах Нижнего Новгорода стартует детский проект "Играем вместе", а уже с 15 июля для подростков начал работу ежегодный проект "Дворовая практика".
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+