Горячая линия на тему детского отдыха во время каникул пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля Общество

Горячая линия по вопросам организации детского отдыха во время каникул пройдёт в Нижнем Новгороде 18 июля. Её проведут специалисты городского департамент образования.



Звонки будут приниматься с 10:00 до 16:00 по телефону: 435-69-90.

Ранее сообщалось, что мероприятия для детей в дни летних каникул организуют во всех районах Нижнего Новгорода.

Кроме того, 18 июля во дворах Нижнего Новгорода стартует детский проект "Играем вместе", а уже с 15 июля для подростков начал работу ежегодный проект "Дворовая практика".