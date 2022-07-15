Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 16 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
17 июля 2022 10:01  [89] Видеохостинг YouTube стал опасной для детей площадкой
17 июля 2022 09:38  [90] Олег Лавричев: "Нижегородские металлургические предприятия вносят огромный вклад в развитие экономики нашей страны"
17 июля 2022 09:10  [97] Нижегородские журналисты и блогеры смогут принять участие в экологическом конкурсе "Десятилетие восстановления"
17 июля 2022 08:50  [112] Евгений Люлин: "Металлургия всегда по праву считалась базовой стратегической отраслью"
16 июля 2022 17:24  [304] Магистерская программа "Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании" запустились в МГУ
16 июля 2022 14:08  [321] Плановую профилактику на телерадиообъектах проведут в Нижегородской области 18 июля
16 июля 2022 11:29  [402] Время ожидания наиболее востребованных нижегородцами маршрутов общественного транспорта планируется сократить
15 июля 2022 18:41  [400] Парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа
15 июля 2022 18:32  [397] Первый детский технопарк "Кванториум" появится в Нижнем Новгороде в 2023 году на базе школы №9
15 июля 2022 18:02  [414] Почти 150 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности составили в Нижнем Новгороде с начала мая
Общество

Видеохостинг YouTube стал опасной для детей площадкой

17 июля 2022 10:01  [89] Общество

Видеохостинг YouTube стал опасной для детей площадкой. Об этом продолжают говорить многие эксперты.

Зачастую родители, которые ищут развлекательные и образовательные ролики для своего ребенка, дают возможность детям самостоятельно изучать YouTube, однако это может привести к плачевным последствиям.

У платформы есть модерация контента, но доверия у родителей и экспертов она не вызывает. Так, видеохостинг отказывается удалять запрещенную информацию и предлагает детям посмотреть ролики с фейками, нецензурной лексикой, сцены насилия и иной контент, который может навредить психике ребенка или его окружению.

"Сейчас фиксируются неоднократные случаи распространения на площадке и экстремистского контента, призывов к митингам и насилию. Несмотря на все ограничения, такой контент легко попадает к детям, иногда через рекламу или рекомендации при просмотре детских передач. Очень часто после окончания мультиков, видеохостинг ставит взрослый контент, в том числе и провокационный. Например, пропаганду ЛГБТ", - рассказала член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Воздействие YouTube на детскую психику изучался многими экспертами, которые пришли к выводу, что видеохостинг является источником растущей тревоги и проявлений недопустимого сексуального поведения у детей младше 13 лет.

У платформы есть отдельный сервис для детей YouTube Kids, однако и там эффективность фильтрации контента сомнительна. Детям рекомендовались видео про употребление наркотиков, огнестрельное оружие и отбеливание кожи.

Кроме того, на удержание несовершеннолетних на сайте направлена специальная функция автозапуска, которая автоматически после окончания видео воспроизводит следующий, выбранный алгоритмом рекомендаций YouTube Kids.

С самого запуска автовоспроизведение было включено по умолчанию, и отключить его было невозможно, поэтому, когда родители включали ребенку мультик, то через какое-то время юный зритель мог уже смотреть ролики, призывающие к диетам и похуданию или даже к самоубийству.

Сервис убрал включение этой функции по умолчанию только в августе 2021 года, после массового возмущения общественников и членов Конгресса США, которые публично призывали компанию прекратить показывать детям опасный контент.

После начала специальной военной операции на Украине YouTube занял откровенно прозападную позицию, продвигая видео со "зверствами" войск РФ и блокируя аккаунты российских СМИ, причем подобная информация попадается не только взрослым, но и детям.

При этом видеохостинг проигнорировал все требования Роскомнадзора.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Социальные сети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Презентация новой эмблемы ФК Пари НН
15 июля 2022 11:49Презентация новой эмблемы ФК "Пари НН"
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph