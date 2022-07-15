Видеохостинг YouTube стал опасной для детей площадкой Общество

Видеохостинг YouTube стал опасной для детей площадкой. Об этом продолжают говорить многие эксперты.

Зачастую родители, которые ищут развлекательные и образовательные ролики для своего ребенка, дают возможность детям самостоятельно изучать YouTube, однако это может привести к плачевным последствиям.

У платформы есть модерация контента, но доверия у родителей и экспертов она не вызывает. Так, видеохостинг отказывается удалять запрещенную информацию и предлагает детям посмотреть ролики с фейками, нецензурной лексикой, сцены насилия и иной контент, который может навредить психике ребенка или его окружению.

"Сейчас фиксируются неоднократные случаи распространения на площадке и экстремистского контента, призывов к митингам и насилию. Несмотря на все ограничения, такой контент легко попадает к детям, иногда через рекламу или рекомендации при просмотре детских передач. Очень часто после окончания мультиков, видеохостинг ставит взрослый контент, в том числе и провокационный. Например, пропаганду ЛГБТ", - рассказала член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Воздействие YouTube на детскую психику изучался многими экспертами, которые пришли к выводу, что видеохостинг является источником растущей тревоги и проявлений недопустимого сексуального поведения у детей младше 13 лет.

У платформы есть отдельный сервис для детей YouTube Kids, однако и там эффективность фильтрации контента сомнительна. Детям рекомендовались видео про употребление наркотиков, огнестрельное оружие и отбеливание кожи.

Кроме того, на удержание несовершеннолетних на сайте направлена специальная функция автозапуска, которая автоматически после окончания видео воспроизводит следующий, выбранный алгоритмом рекомендаций YouTube Kids.

С самого запуска автовоспроизведение было включено по умолчанию, и отключить его было невозможно, поэтому, когда родители включали ребенку мультик, то через какое-то время юный зритель мог уже смотреть ролики, призывающие к диетам и похуданию или даже к самоубийству.

Сервис убрал включение этой функции по умолчанию только в августе 2021 года, после массового возмущения общественников и членов Конгресса США, которые публично призывали компанию прекратить показывать детям опасный контент.

После начала специальной военной операции на Украине YouTube занял откровенно прозападную позицию, продвигая видео со "зверствами" войск РФ и блокируя аккаунты российских СМИ, причем подобная информация попадается не только взрослым, но и детям.

При этом видеохостинг проигнорировал все требования Роскомнадзора.