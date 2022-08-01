Праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника пройдут в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа Культура и отдых

В Нижнем Новгороде 6 и 7 августа в честь Дня железнодорожника и 160-летия Горьковской железной дороги состоятся праздничные мероприятия. Торжественные мероприятия будут организованы на всех крупных станциях магистрали, а вот центром празднования станет Нижний Новгород.

Как сообщили в пресс-службе ГЖД, в мероприятиях могут принять участие все желающие.

Главное праздничное мероприятие состоится 6 августа в Парке культуры и отдыха им. 1 Мая: спортивно-музыкальный праздник для всей семьи "Достигая цели!" с проведением благотворительного забега.

Регистрация на забег открыта до конда дня 5 августа на сайте www.gzdrun.ru.

Для болельщиков и гостей мероприятия будет организована работа развлекательных и спортивных площадок, где взрослые и дети смогут найти интересные занятия и весело провести время, а с 9:00 до 14:00 пройдёт концертная программа с участием творческих коллективов и питерской группы "Чудо остров".

6 и 7 августа Детская железная дорога Нижнего Новгорода приглашает с 9:30 до 15:00 на развлекательную цирковую программу для детей. Кроме того, ребята до 14 лет смогут бесплатно покататься на поездах ДЖД.

7 августа, в День железнодорожника, центром празднования станет микрорайон Сортировочный. В 12:00 там состоится торжественный митинг с возложением цветов к памятнику Воинам-железнодорожникам, а затем состоится праздничный концерт с выступлением творческих коллективов Центрального ДК железнодорожников.

Напомним, что в Нижнем Новгороде на эти выходные подготовлена большая развлекательная программа.

Так, 6 и 7 августа на территории нижегородского парка "Швейцария" пройдет второй гастрономический фестиваль для всей семьи "Да, шеф!" . Гостей праздника ждут зрелищные кулинарные баттлы, костюмированное шествие, концерт Мити Фомина и много вкусной местной еды и локальных продуктов.

6 августа в ТРЦ "Фантастика для всех желающих выступит Сергей Лазарев.

Нижегородцы и гости города также могут посетить концерты и экскурсии от "Заповедных кварталов", а на ярмарке народных промыслов на Нижне-Волжской набережной организуют мастер-классы и развлекательные программы.

Кроме того, была опубликована программа нижегородского музыкального мультижанрового фестиваля "Столица закатов" на 5-7 августа.