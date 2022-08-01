Горячая телефонная линия по вопросам спиливания деревьев на кладбищах пройдёт 9 августа Общество

Горячую телефонную линию на тему "Порядок выпиловки аварийных деревьев на территории муниципальных кладбищ" проведут специалисты департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода.

В частности, они расскажут о порядке устранения аварийных деревьев на территории муниципальных кладбищ, а также ответят на все сопутствующие вопросы по данной теме.

Звонки будут приниматься 9 августа с 9:00 до 15:00 по телефону: 430-08-07 (с 12:00 до 12:48 - перерыв).

Ранее сообщалось, что новые места для захоронений создаются на существующих нижегородских погостах, в частности, на кладбищах "Березовая роща", "Ново-Сормовском", "Новопокровском". Кроме того, администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность установки на кладбищах колумбариев.

Напомним, новые муниципальные кладбища могут организовать рядом с Нижним Новгородом.