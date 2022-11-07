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Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области в течение дня

09 декабря 2022 14:18  [150] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильный снегопад ожидается в Нижегородской области в течение дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, снегопад начнется в ближайшие 1-3 часа и сохранится утром 10 декабря.

Также ожидаются гололедно-изморозевые отложения.

Ранее сообщалось, что более 400 единиц техники и 1089 рабочих убирают сегодня снег в Нижнем Новгороде.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом.

Напомним, около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

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