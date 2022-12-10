Уличный каток и дом Деда Мороза начнут работу на Нижегородской ярмарке с 16 декабря Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центральной площадкой встречи Нового года в Нижнем Новгороде станет территория Ярмарки. Её украсят иллюминация, фотозоны и ярмарочная карусель. Праздничные мероприятия здесь будут проходить с 16 декабря по 15 января.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, прошлом году именно эта площадка показала себя как наиболее органичное место для празднования Нового года.

"Мы постарались организовать досуг для детей и взрослых, сохранить традиционные зимние забавы, ёлочный базар и гастрономические ряды. Уверен, что Ярмарка вновь станет одной из лучших новогодних площадок в стране", — отметил он.

Согласно информации, с 16 декабря стартует программа на свежем воздухе: начнут работу резиденция Деда Мороза, каток и ярмарочный базар. Площадка будет открыта ежедневно с 10:00 до 22:00 (кроме 9 января), а 1 января доступ на территорию Ярмарки откроется в 12:30.

Напомним, сюжет празднования будет основан на легенде о пропавших новогодних игрушках: Дед Мороз растерял подарки, а гости будут помогать волшебнику их найти. В новогоднем оформлении территории будут использованы мотивы народных художественных промыслов и традиционных игрушек.

Резиденцию Деда Мороза, расположенную в отдельном доме, можно будет посетить бесплатно, но по предварительной онлайн-регистрации (записаться нужно как минимум за сутки предполагаемого визита).

Помимо этого, анимационная программа со сказочными героями и игры с Дедом Морозом будет проходить на свежем воздухе каждый час.

Уличный каток перед Главным ярмарочным домом будет открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00 (1 января - с 12:00, 9 января - технический перерыв). Как и в прошлом году, сеансы массовых катаний будут длиться 1,5 часа. Гости смогут взять коньки напрокат, воспользоваться услугой заточки лезвий.

Стоимость составит от 100 до 350 рублей, в зависимости от категории граждан. Также будут действовать семейные тарифы. Билеты можно купить в кассах катка или приобрести предварительно на сайте.

Также с 16 декабря откроется ярмарочный базар, где жители и гости Нижнего Новгорода смогут купить сладости, новогодние игрушки и другую праздничную атрибутику, а также принять участие в мастер-классах. Здесь будут работать фуд-корты, а "Самоварной", расположенной в правом крыле Главного ярмарочного дома, гостям предложат особое зимнее меню.

Кроме того, с 25 декабря на территории Ярмарки откроются ледовый городок и горка для катания на ватрушках (своих или прокатных). Режим работы этих развлечений будут зависеть от погодных условий, а вход на них будет свободным.

"Мы ждём, что в этом году к нам на праздники приедут туристы со всей России, и ещё очень надеемся, что у нижегородцев уже начала формироваться привычка приходить к нам, на Нижегородскую ярмарку, за новогодним настроением", — отметила директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.

Напомним, "Горьковская ярмарка" в этом году пройдёт сразу на двух площадках: на площади Горького и на площади Минина и Пожарского. С 23 декабря там появятся торговые домики, где будут представлены подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое от нижегородских мастеров. А с 29 декабря у стадиона "Нижний Новгород" будет доступна зимняя площадка "Спорт Порт". Нижегородцы смогут посетить большой каток, посостязаться в зимних вида спорта, посмотреть спортивные и новогодние фильмы, а также многое другое. А