Нацпроекты — людям
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
Афиша новогодних спектаклей и мероприятий для детей
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Мусороперерабатывающий завод построят в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 декабря 2022 16:15  [120] Уличный каток и дом Деда Мороза начнут работу на Нижегородской ярмарке с 16 декабря
14 декабря 2022 12:50  [142] Мультимодальный тур в музей-заповедник А.С.Пушкина в Большом Болдино пройдет 24 декабря
14 декабря 2022 12:26  [141] Девять муниципальных учреждений допобразования в Нижнем Новгороде в 2022 году получили новое оборудование
13 декабря 2022 11:40  [198] Почти 330 учреждений культуры Нижегородской области подключены к "Пушкинской карте"
12 декабря 2022 18:24  [740] Спектакль "12" Никиты Михалкова представят в Нижнем Новгороде 20 декабря
09 декабря 2022 14:06  [366] Выставка нижегородского фотографа Николая Мошкова открылась в Русском музее фотографии
09 декабря 2022 11:06  [522] Кинофестиваль "Черноречье Фест" пройдет в Дзержинске 22-26 февраля 2023 года
08 декабря 2022 13:25  [385] Дополнительный показ ледового мюзикла "Аленький цветочек" пройдет в Нижнем Новгороде 23 декабря
07 декабря 2022 18:42  [355] Новый спектакль "Солдат и ведьма" показали в Нижегородском театре кукол
07 декабря 2022 17:02  [275] Выставка нижегородского фотохудожника Дмитрия Закунова открылась в "Рекорде"
Культура и отдых

Уличный каток и дом Деда Мороза начнут работу на Нижегородской ярмарке с 16 декабря

14 декабря 2022 16:15  [120] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Центральной площадкой встречи Нового года в Нижнем Новгороде станет территория Ярмарки. Её украсят иллюминация, фотозоны и ярмарочная карусель. Праздничные мероприятия здесь будут проходить с 16 декабря по 15 января.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, прошлом году именно эта площадка показала себя как наиболее органичное место для празднования Нового года.

"Мы постарались организовать досуг для детей и взрослых, сохранить традиционные зимние забавы, ёлочный базар и гастрономические ряды. Уверен, что Ярмарка вновь станет одной из лучших новогодних площадок в стране", — отметил он.

Согласно информации, с 16 декабря стартует программа на свежем воздухе: начнут работу резиденция Деда Мороза, каток и ярмарочный базар. Площадка будет открыта ежедневно с 10:00 до 22:00 (кроме 9 января), а 1 января доступ на территорию Ярмарки откроется в 12:30.

Напомним, сюжет празднования будет основан на легенде о пропавших новогодних игрушках: Дед Мороз растерял подарки, а гости будут помогать волшебнику их найти. В новогоднем оформлении территории будут использованы мотивы народных художественных промыслов и традиционных игрушек.

Резиденцию Деда Мороза, расположенную в отдельном доме, можно будет посетить бесплатно, но по предварительной онлайн-регистрации (записаться нужно как минимум за сутки предполагаемого визита).

Помимо этого, анимационная программа со сказочными героями и игры с Дедом Морозом будет проходить на свежем воздухе каждый час.

Уличный каток перед Главным ярмарочным домом будет открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00 (1 января - с 12:00, 9 января - технический перерыв). Как и в прошлом году, сеансы массовых катаний будут длиться 1,5 часа. Гости смогут взять коньки напрокат, воспользоваться услугой заточки лезвий.

Стоимость составит от 100 до 350 рублей, в зависимости от категории граждан. Также будут действовать семейные тарифы. Билеты можно купить в кассах катка или приобрести предварительно на сайте.

Также с 16 декабря откроется ярмарочный базар, где жители и гости Нижнего Новгорода смогут купить сладости, новогодние игрушки и другую праздничную атрибутику, а также принять участие в мастер-классах. Здесь будут работать фуд-корты, а "Самоварной", расположенной в правом крыле Главного ярмарочного дома, гостям предложат особое зимнее меню.

Кроме того, с 25 декабря на территории Ярмарки откроются ледовый городок и горка для катания на ватрушках (своих или прокатных). Режим работы этих развлечений будут зависеть от погодных условий, а вход на них будет свободным.

"Мы ждём, что в этом году к нам на праздники приедут туристы со всей России, и ещё очень надеемся, что у нижегородцев уже начала формироваться привычка приходить к нам, на Нижегородскую ярмарку, за новогодним настроением", — отметила директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.

Напомним, "Горьковская ярмарка" в этом году пройдёт сразу на двух площадках: на площади Горького и на площади Минина и Пожарского. С 23 декабря там появятся торговые домики, где будут представлены подарки, сувениры, новогодние украшения и многое другое от нижегородских мастеров. А с 29 декабря у стадиона "Нижний Новгород" будет доступна зимняя площадка "Спорт Порт". Нижегородцы смогут посетить большой каток, посостязаться в зимних вида спорта, посмотреть спортивные и новогодние фильмы, а также многое другое. А

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская ярмарка Новый год
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2022 13:25  [619] Детские новогодние программы стартуют в культурных учреждениях Нижнего Новгорода с 14 декабря
30 ноября 2022 11:02  [1768] Опубликована программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph