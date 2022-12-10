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Участок улицы Страж Революции в Нижнем Новгороде будет закрыт 16-25 декабря для замены трамвайных путей. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области.
Согласно информации, с 23:00 16 декабря до 23:00 25 декабря будет перекрыт участок от улицы Гвардейцев до улицы Коминтерна.
Движение по ранее закрытому участку улицы 50-летия Победы будет возобновлено 16 декабря.
В период с 16 по 25 декабря движение по улице 50-летия Победы на участке от улицы Гвардейцев до улицы Коминтерна будет двусторонним, парковка транспорта будет запрещена.
Общественный транспорт, следующий по улице Страж Революции, перенаправят на улице 50-летия Победы.
Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.
Ранее сообщалось, что первый этап реконструкции трамвайных путей в Сормовском районе завершится до конца года.
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