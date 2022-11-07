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Общество

Участок улицы 50-летия Победы будет закрыт для транспорта 9-16 декабря из-за замены трамвайных путей

09 декабря 2022 13:04  [63] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок улицы 50-летия Победы будет закрыт для транспорта 9-16 декабря из-за замены трамвайных путей. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, с 21:00 9 декабря до 5:30 16 декабря будет закрыт участков от улицы Гвардейцев до улицы Коминтерна. Заменены будет пути в районе перекрестка улиц Коминтерна и улицы 50-летия Победы.

Объезд будет организован по улице Гвардейцев и улице Страж Революции. 

Движение по улице Страж Революции на этот период станет двухсторонним от ул. Гвардейцев до улицы Коминтерна. Также на ул. Страж Революции запретят парковку.

Общественный транспорт будет перенаправлен на ул. Страж Революции.

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Проект модернизации был одобрен Минтрансом РФ. Концессионное соглашение о модернизации инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде было подписано с ООО "Экологические проекты".

Уже начались работы по замене трамвайного полотна общей протяженностью 16 км в Сормовском районе. Их планируется полностью завершить в течение 2023 года.

Нижний Новгород станет первым городом России, в котором заменят 100% трамвайных путей по концессии.

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