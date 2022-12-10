Дмитрий Сивохин поручил ДУКам Нижнего Новгорода очистить кровли домов от снега и наледи

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Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин на совещании по уборке снега поручил ДУКам Нижнего Новгорода очистить кровли домов от снега и наледи.
Он подчеркнул, что от этого зависит жизнь и здоровье пешеходов.
Также Дмитрий Сивохин отметил, что снегопады проходят по выходным и дорожные службы к началу рабочей недели успевают привести город в порядок.
В воскресенье в Нижнем Новгороде прогнозируются сильные осадки, поэтому коммунальщикам поручено усилить работу. В выходные Дмитрий Сивохин и главы районов будут лично проверять качество работ.
Ранее сообщалось, что мощные снегопады и небольшое потепление накроют Нижегородскую область в выходные.
Также напомним, что более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгорода с начала зимы за некачественную уборку снега.
На улицах Нижнего Новгорода работают около 650 единиц снегоуборочной техники.
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