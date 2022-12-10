Дмитрий Сивохин поручил ДУКам Нижнего Новгорода очистить кровли домов от снега и наледи Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин на совещании по уборке снега поручил ДУКам Нижнего Новгорода очистить кровли домов от снега и наледи.

Он подчеркнул, что от этого зависит жизнь и здоровье пешеходов.

Также Дмитрий Сивохин отметил, что снегопады проходят по выходным и дорожные службы к началу рабочей недели успевают привести город в порядок.

В воскресенье в Нижнем Новгороде прогнозируются сильные осадки, поэтому коммунальщикам поручено усилить работу. В выходные Дмитрий Сивохин и главы районов будут лично проверять качество работ.

Ранее сообщалось, что мощные снегопады и небольшое потепление накроют Нижегородскую область в выходные.

Также напомним, что более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгорода с начала зимы за некачественную уборку снега.

На улицах Нижнего Новгорода работают около 650 единиц снегоуборочной техники.