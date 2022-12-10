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Общество

Набор персонала в корпус "Школы 800" в Верхних Печерах стартовал в Нижнем Новгороде

19 декабря 2022 10:26  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Набор персонала в корпус "Школы 800" в Верхних Печерах стартовал в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте образовательного учреждения.

Согласно информации, прием анкет продлится до 13 января 2023 года, а трудоустройство пройдет в январе-феврале.

Будущим сотрудникам предлагается пятидневная рабочая неделя, учебный день длится с 8:10 до 18:45, в течение дня организуется трехразовое питание.

"Наша миссия - показать своим примером, как можно построить открытую умную школу и как помочь человеку осознанно выбрать свой путь к успешной жизни", - подчеркивается на сайте школы.

Сейчас проводится набор учителей в начальные классы и по следующим предметам: музыка, английский язык, математика, ИЗО, технология, русский язык и литература, история и обществознание, физкультура, ОБЖ, испанский язык. Соискателям на эти вакансии предлагается гарантированная оплата труда в 30 тысяч рублей за ставку.

Также проходит набор по различным техническим должностям, среди которых лаборанты, сотрудники бухгалтерии, методисты и другие.

С полным списком вакансий, их описанием и условиями подачи анкеты можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, первые учителя "Школы 800" вышли на работу еще в августе. Они разрабатывали рабочие программы, систему формирующего оценивания, изучали современные методики и технологии. Кроме того, для сотрудников была проведена программа повышения квалификации.

Прием первых учеников "Школы 800" в ознакомительном режиме начнётся в январе 2023 года. До 27 февраля планируется формирование параллелей звена со 2 по 8 классы - по две на каждый класс. А с 1 сентября 2023 года школа выйдет на полную загрузку.

30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.

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Теги:
Образование Работа Школа 800
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