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Общество

Экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко возглавила компанию-разработчика VR-игр из Великобритании

19 декабря 2022 17:20  [97] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экс-глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко возглавила компанию-разработчика VR-игр из Великобритании. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников.

Согласно информации, она заняла должность директора компании Spheroom Limited с 1 декабря. 

Как сообщается на сайте Spheroom Games, это инди-компания, специализирующаяся на играх с полным погружением в виртуальную реальность (VR). Офис фирмы находится в Лондоне, в том же здании, где располагается Bitbridge limited - другая компания, возглавляемая Елизаветой Солонченко.

Конечными бенефициарами Spheroom Limited являются некие Павел Сизов и Людмила Зудина. Отметим, что бывший муж Елизаветы Солонченко - Алексей Зудин.

Напомним, Елизавета Солонченко избрана главой Нижнего Новгорода 21 июня 2017 года, сменив досрочно ушедшего в отставку Ивана Карнилина. Спустя полгода она покинула этот пост, объяснив свое решение переходом города на одноглавую модель управления.

В конце февраля 2018 года Елизавета Солонченко становится заместителем председателя думы Нижнего Новгорода, а в конце декабря этого же года принимает решение досрочно сложить полномочия.

В мае 2020 года она была объявлена в международный розыск. По версии следствия, Елизавета Солонченко с 2013 по 2018 годы неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Известно о шести фактах взяточничества на сумму более 79,5 млн рублей.

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Теги:
Елизавета Солонченко
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