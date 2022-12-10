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Происшествия

Житель Нижнего Новгорода перевёл банковским мошенникам более 1,3 млн рублей

10 января 2023 10:12  [61] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Доверчивые жители Нижегородской области теряют свои сбережения и нередко влезают в долги, выполняя требования телефонных мошенников. Очередной жертвой злоумышленников, представляющихся сотрудниками банка, стал 55-летний житель Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Как рассказал потерпевший, позвонивший ему "сотрудник службы безопасности банка" сообщил, что на его имя неизвестные оформили заявку на кредит. Неизвестный убедил мужчину обналичить средства на счёте для отмены операции и перевести их на якобы безопасные банковские счета. Поверив словам звонившего, нижегородец перевёл на продиктованные реквизиты 1 381 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция проводит комплекс необходимых мероприятий для установления личности причастных к совершению данного преступления.

В региональном ГУ МВД напомнили, что нельзя доверять словам звонящих, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов. Современные технологии позволяют камуфлировать номера, с которых звонят или рассылают сообщения мошенники.

Обязательно нужно проверять озвученную информацию и не осуществлять никаких финансовых операций по указанию посторонних лиц. Необходимо прервать разговор и лично обратиться в отделение банка.

В ведомстве также напомнили, что сотрудники финансово-кредитных учреждений никогда не спрашивают полные реквизиты карты и пароли, не направляют никаких ссылок, не просят перезвонить по указанным телефонам. Если звонящий вам человек запрашивает реквизиты – это 100% мошенник.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области рассказывала о случаях телефонных мошенничеств под предлогом отмены заявки на кредит, при помощи установленного на телефон приложения, а также под предлогом блокировки мобильного номера со стороны оператора сотовой связи. Кроме того, нижегородцы становятся жертвами мошенников вместо обещанного быстрого заработка и даже под предлогом прохождения интернет-опроса для банка

Также практически ежедневно пожилые нижегородцы становятся жертвами мошенников по схеме ваш родственник попал в ДТП.

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Теги:
Кредит МВД Мошенничество
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