Половину фундаментной плиты ледового дворца в Нижнем Новгороде планируется залить до конца текущей недели Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Половину фундаментной плиты ледового дворца в Нижнем Новгороде планируется залить до конца текущей недели. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

Согласно информации, на данный момент на стройплощадке на Стрелке полностью выполнено щебеночное основание, завершается бетонная подготовка для будущего фундамента.

Как рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко, армирование фундамента завершено почти на 30%, фундаментная плита залита на 30%, при этом к концу недели работы будут выполнены на 50%. Сейчас на объекте задействовано более 370 человек и 9 единиц техники.

Отмечается, что при строительстве используются технологии, позволяющие заливать фундамент при отрицательных температурах. Такие меры позволяют не останавливать работы даже в сильные морозы.

Также сейчас ведется монтаж первых двух башенных кранов для дальнейшей установки металлоконструкций. Всего будет смонтировано 8 стационарных кранов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. В ноябре было завершено обустройство свайного поля.