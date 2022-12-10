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Общество

Прием заявок для зачисления в нижегородскую "Школу 800" продлен до 20 января

18 января 2023 11:05  [172] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прием заявок для зачисления в нижегородскую "Школу 800" продлен до 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам директора школы Марка Сартана, продление сроков позволит всем желающим оформить справки об успеваемости детей в образовательных учреждениях, в которых они сейчас учатся, а также тем, кто столкнулся со сложностями при создании личного кабинета на сайте организации.

Так, до 12:00 20 января необходимо пройти регистрацию на сайте, заполнить анкету родителя и внести данные ребенка. При зачислении в 5-8 классы также нужно прикрепить справки и портфолио для дальнейшего конкурсного отбора. Возникающие вопросы можно задать в форме "обратной связи" на сайте школы либо по адресу электронной почты: priem@shkola800.ru.

Для зачисления в общеобразовательные 2-4 классы необходимо создать личный кабинет на сайте школы, в объявленное время забронировать дату и время для подачи документов и в забронированное время предоставить их лично приемной комиссии для зачисления. 

После создания личного кабинета учащимся 5-8 классов предстоит пройти индивидуальный отбор, в котором будет оцениваться:

- средний балл по предметам обязательной части учебного плана за 1 и 2 четверти текущего года и годовые отметки по этим предметам за 2021/2022 учебный год (справки с печатью и подписью должностного лица школы); 

- портфолио, включающее в себя документы об участии во Всероссийской олимпиаде школьников и Научной конференции учащихся (НОУ) за 2021-2022 учебный годы.

По результатам индивидуального отбора будут отобраны участники вступительных испытаний.

Только после успешного прохождения двух этапов можно будет подать в приемную комиссию пакет документов для зачисления ребенка.

Напомним, образовательный процесс в корпусе "Школы 800" в Верхних Печерах начнется 27 февраля.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в этом корпусе будут созданы дополнительные места.

Также ранее сообщалось, что учебный процесс в корпусах "Школы 800" в Сормовском и Автозаводском районах планируется начать 1 сентября 2023 года.

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Теги:
Образование Школа 800
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