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Роспотребнадзор не выявил превышения количества опасных веществ в воздухе после пожара на НПЗ в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба Управления.
Напомним, возгорание было зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по адресу шоссе Центральное, 9.
Пожар на производственном объекте Установки замедленного коксования уже ликвидирован. Предприятие работает в штатном режиме.
Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" незамедлительно выехали на место происшествия для проведения исследований воздуха на содержание загрязняющих веществ.
Согласно информации, превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки в Кстове зафиксировано не было.
Также отмечается, что концентрация вредных веществ в пределах нормы.
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