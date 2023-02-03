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Общество

Роспотребнадзор не выявил превышения количества опасных веществ в воздухе после пожара на НПЗ в Кстове

07 февраля 2023 16:33  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Роспотребнадзор не выявил превышения количества опасных веществ в воздухе после пожара на НПЗ в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Напомним, возгорание было зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по адресу шоссе Центральное, 9. 

Пожар на производственном объекте Установки замедленного коксования уже ликвидирован. Предприятие работает в штатном режиме.

Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" незамедлительно выехали на место происшествия для проведения исследований воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Согласно информации, превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки в Кстове зафиксировано не было.

Также отмечается, что концентрация вредных веществ в пределах нормы.

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Теги:
Пожар Экология
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