Роспотребнадзор не выявил превышения количества опасных веществ в воздухе после пожара на НПЗ в Кстове Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Роспотребнадзор не выявил превышения количества опасных веществ в воздухе после пожара на НПЗ в Кстове. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Напомним, возгорание было зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по адресу шоссе Центральное, 9.

Пожар на производственном объекте Установки замедленного коксования уже ликвидирован. Предприятие работает в штатном режиме.

Специалисты Управления Роспотребнадзора совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" незамедлительно выехали на место происшествия для проведения исследований воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Согласно информации, превышения ПДК в воздухе в зоне жилой застройки в Кстове зафиксировано не было.

Также отмечается, что концентрация вредных веществ в пределах нормы.