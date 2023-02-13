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Общество

Камеры с начала февраля зафиксировали 5700 нарушений на выделенной полосе на проспекте Гагарина

22 февраля 2023 12:40  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

С 1 февраля на выделенной полосе на проспекте Гагарина начали работать комплексы фотовидеофиксации. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, с 1 по 21 февраля зарегистрировано 5700 нарушений, связанных с выездом на "выделенку".

Также на площади Революции было зафиксировано 131 нарушение правил остановки и стоянки. Здесь камеры появились с 4 февраля.

Напомним, с 1 декабря 2022 года штрафовать за выезд на "выделенку" начали на Окском съезде. Тогда за первый день работы камер было зафиксировано около 300 нарушений ПДД

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Теги:
ПДД
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