Возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в нижегородской "Школе 800" Общество

Возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в нижегородской "Школе 800". Об этом сообщил директор учреждения Марк Сартан.

Согласно информации, в этом году уже сформирована адаптированная программа обучения для четырех детей РАС, зачисленных в "Школу 800".

Марк Сартан отметил, что в школе созданы все условия для того, что дети с ограничениями здоровья могли с комфортом посещать занятия в нашей школе. Например, дети с РАС смогут посещать занятия учителя-логопеда и учителя-дефектолога, заниматься и отдыхать в сенсорной комнате.

Также детей ознакомят с пространствами школы по индивидуальным программам. Предусмотрен гибкий режим учебных нагрузок и общения со сверстниками.

Напомним, сегодня состоялось торжественное открытие корпуса "Школы 800" в Верхних Печёрах.

На зачисление в новую школу было подано 1 265 анкет, из них в текущем учебном году в школу будет принято только 525 детей. Причём по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в этом корпусе были созданы дополнительные места для детей, проживающих поблизости.

Образовательный процесс в корпусе стартует 27 февраля.