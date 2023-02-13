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Общество

Возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в нижегородской "Школе 800"

22 февраля 2023 18:30  [68] Общество

Возможности для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья созданы в нижегородской "Школе 800". Об этом сообщил директор учреждения Марк Сартан.

Согласно информации, в этом году уже сформирована адаптированная программа обучения для четырех детей РАС, зачисленных в "Школу 800".

Марк Сартан отметил, что в школе созданы все условия для того, что дети с ограничениями здоровья могли с комфортом посещать занятия в нашей школе. Например, дети с РАС смогут посещать занятия учителя-логопеда и учителя-дефектолога, заниматься и отдыхать в сенсорной комнате.

Также детей ознакомят с пространствами школы по индивидуальным программам. Предусмотрен гибкий режим учебных нагрузок и общения со сверстниками.

Напомним, сегодня состоялось торжественное открытие корпуса "Школы 800" в Верхних Печёрах.

На зачисление в новую школу было подано 1 265 анкет, из них в текущем учебном году в школу будет принято только 525 детей. Причём по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в этом корпусе были созданы дополнительные места для детей, проживающих поблизости.

Образовательный процесс в корпусе стартует 27 февраля.

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Теги:
Образование Школа 800
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