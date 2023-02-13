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Общество

Денежные компенсации выделят жителям дома на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде

06 апреля 2023 12:24  [88] Общество
Дом №15 по ул. Ломоносова

Дом №15 по ул. Ломоносова

Фото: с сайта google.com/maps

Денежные компенсации выделят жителям дома №15 литера А на улице Ломоносова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент строительства и капитального ремонта администрации города.

Напомним, в сентябре 2017 года поступило сообщение о том, что на стыке между первой и второй секциями дома №15 на улице Ломоносова, в кирпичной кладке образовались трещины. Дом семиэтажный, кирпичный, Г-образный, 2003 года постройки. В нем 78 квартир.

На момент происшествия в доме проживали 200 человек, прописаны 180, в том числе 46 детей. 

Постановлением администрации Нижнего Новгорода от 5 октября 2015 года дом № 15 на улице Ломоносова признан аварийным и подлежащим реконструкции. Срок отселения ранее был определен 30 декабря 2022 года.

Согласно информации, земельный участок под домом и помещения в нем уже изъяты для муниципальных нужд. Также администрация Советского района готовит проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд с каждым собственников.

По данным на 1 апреля 2023 года, администрация Нижнего Новгорода уже выплатила жильцам 78,1 млн рублей.
 
Также в сроки, определенные совместно с собственниками, будет выплачено 500 млн рублей, выделенных ранее правительством региона.

Напомним, в марте текущего года Дума Нижнего Новгорода одобрила направление 500 млн рублей на переселение граждан из аварийного дома №15 А по ул. Ломоносова.

В 2022 году сообщалось, что для жильцов аварийного дома на улице Ломоносова может быть построено новое жилье.

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Теги:
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