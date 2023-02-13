Мемориальный комплекс на пересечении улиц Бекетова и Нартова отремонтируют за 18 млн рублей Общество

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Мемориальный комплекс, посвящённый участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, расположенный на пересечении улиц Бекетова и Нартова в Нижнем Новгороде, отремонтируют в этом году. Об этом сообщил председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев во время встречи с избирателями по округу №30.

В частности, в рамках общения депутату был задан вопрос, связанный с состоянием сквера на пересечении улиц Бекетова и Нартова в Советском районе.

Олег Лавричев рассказал, что территория получит название "Сквер Сталинградской битвы". Данное решение принято комитетом по увековечению исторической памяти при Думе Нижнего Новгорода.

Также он уточнил, что конце марта в городской бюджет были внесены изменения, в соответствии с которыми в этом году на ремонт находящегося в сквере мемориального комплекса будет направлено 18 млн рублей.

Напомним, 23 января в Нижнем Новгороде прошёл митинг в поддержку увековечивания памяти Сталинградской битвы. С инициативой выступили нижегородские коммунисты. В феврале текущего года НРО КПРФ внесло три варианта территорий в Нижнем Новгороде, которые могли бы быть названы в честь 80-летия Победы Красной Армии над немецко-фашистскими войсками под Сталинградом.

Представители партии проанализировали предложения и пришли к выводу, что наиболее подходящий вариант – сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова.

При этом Секретарь НРО КПРФ Владислав Егоров выразил сожаление, что в настоящее время мемориал, посвященный участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, находится "в неудовлетворительном состоянии", и высказал уверенность, что решение о новом его названии побудит привести мемориал в порядок.