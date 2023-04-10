Новый пешеходный переход оборудовали у стройплощадки метро на площади Сенной Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Новый пешеходный переход оборудовали у стройплощадки метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, переход перенесен ближе к автобусной остановке на улице Большой Печерской.

Теперь пешеходы могут сразу по светофору перейти улицу и пройти по пешеходной галерее вдоль ограждения строительной площадки.

Также автобусная остановка "Канатная дорога" была перенесена ближе к площади Сенной.

Напомним, с 17 марта участок улицы Сеченова в Нижнем Новгороде закрыт для пешеходов из-за строительства метро.

Также ранее сообщалось, что стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова.