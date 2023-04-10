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Новый пешеходный переход оборудовали у стройплощадки метро на площади Сенной. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, переход перенесен ближе к автобусной остановке на улице Большой Печерской.
Теперь пешеходы могут сразу по светофору перейти улицу и пройти по пешеходной галерее вдоль ограждения строительной площадки.
Также автобусная остановка "Канатная дорога" была перенесена ближе к площади Сенной.
Напомним, с 17 марта участок улицы Сеченова в Нижнем Новгороде закрыт для пешеходов из-за строительства метро.
Также ранее сообщалось, что стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова.
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