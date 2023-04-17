Нижегородская область передала Бухаре детский мобильный "Кванториум" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область по поручению губернатора Глеба Никитина передала Бухарской области Узбекистана детский технопарк "Кванториум". Вручение ключей состоялось в ходе Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" 25 апреля.

Напомним, между Нижним Новгородом и Бухарой установлены побратимские отношения, сотрудничество налажено и на межрегиональном уровне – в соответствии с меморандумом о намерениях сотрудничества между Нижегородской и Бухарской областями.

В июле прошлого года почти 2 тысячи человек посетили нижегородский мобильный технопарк "Кванториум" в Узбекистане

"Такое сотрудничество – отличный пример экспорта нижегородских образовательных технологий. Уверен, что с помощью нашего мобильного технопарка обучение в школах Бухары станет еще более познавательным и интересным", – подчеркнул Глеб Никитин.

Ключи от "Кванториума" заместителю хокима (главы) Бухарской области Ризо Асадову вручил замгубернатора Нижегородкой области Андрей Саносян. В церемонии приняли участие зампред правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

Андрей Саносян рассказал, что детский передвижной технопарк предназначен для организации учебного процесса с применением высоких технологий в школах и колледжах, расположенных в отдалённых от городских центров районах. Оснащение "Кванториума" позволяет вести занятия по конструированию, моделированию, промышленному дизайну, роботостроению, информационным технологиям, в том числе с использованием виртуальной реальности, а также реализовывать обучающие программы в инженерии.

Мобильный комплекс выполнен на базе автомобиля "ГАЗель Next Citiline" и состоит из 3,5-тонного головного автомобиля и двухосного прицепа-фургона. В салоне предусмотрены системы автономного энергообеспечения, отопления и кондиционирования.

Напомним, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян возглавил делегацию от региона на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане. Нижегородскую продукцию там представили 13 предприятий в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, агропромышленного комплекса и сферы IT.