ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
Программа "Столицы закатов" в "Ракушке"
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Особый противопожарный режим введён в регионе с 17 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 апреля 2023 19:32  [30] Нижний Новгород и Луганск стали городами-партнёрами
25 апреля 2023 19:26  [36] Евгений Костин: Жители видят, что от их голоса зависит, какие объекты будут благоустроены в первую очередь
25 апреля 2023 18:52  [82] Медаль "За отвагу" вручили добровольцу из Нижнего Новгорода
25 апреля 2023 18:36  [82] Нижегородская область передала Бухаре детский мобильный "Кванториум"
25 апреля 2023 18:09  [98] Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород провели совместную презентацию летних туристических предложений
25 апреля 2023 17:48  [113] Проектный офис программы "ГосСтарт" откроется в Нижегородской области
25 апреля 2023 17:20  [129] Почти половину наград международного фестиваля "ТехноСтрелка" забрали нижегородские команды
25 апреля 2023 17:04  [123] Парламентский день нижегородского Заксобрания прошел в ННГАСУ
25 апреля 2023 16:35  [119] Нижегородский "Водоканал" преодолел период паводка в штатном режиме
25 апреля 2023 15:58  [133] Профилактическая акция "Перевозчик" пройдёт на дорогах Нижнего Новгорода 26 апреля
Общество

Нижегородская область передала Бухаре детский мобильный "Кванториум"

25 апреля 2023 18:36  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область по поручению губернатора Глеба Никитина передала Бухарской области Узбекистана детский технопарк "Кванториум". Вручение ключей состоялось в ходе Международной выставки "Иннопром. Центральная Азия" 25 апреля.

Напомним, между Нижним Новгородом и Бухарой установлены побратимские отношения, сотрудничество налажено и на межрегиональном уровне – в соответствии с меморандумом о намерениях сотрудничества между Нижегородской и Бухарской областями.

В июле прошлого года почти 2 тысячи человек посетили нижегородский мобильный технопарк "Кванториум" в Узбекистане

"Такое сотрудничество – отличный пример экспорта нижегородских образовательных технологий. Уверен, что с помощью нашего мобильного технопарка обучение в школах Бухары станет еще более познавательным и интересным", – подчеркнул Глеб Никитин.

Ключи от "Кванториума" заместителю хокима (главы) Бухарской области Ризо Асадову вручил замгубернатора Нижегородкой области Андрей Саносян. В церемонии приняли участие зампред правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

Андрей Саносян рассказал, что детский передвижной технопарк предназначен для организации учебного процесса с применением высоких технологий в школах и колледжах, расположенных в отдалённых от городских центров районах. Оснащение "Кванториума" позволяет вести занятия по конструированию, моделированию, промышленному дизайну, роботостроению, информационным технологиям, в том числе с использованием виртуальной реальности, а также реализовывать обучающие программы в инженерии.

Мобильный комплекс выполнен на базе автомобиля "ГАЗель Next Citiline" и состоит из 3,5-тонного головного автомобиля и двухосного прицепа-фургона. В салоне предусмотрены системы автономного энергообеспечения, отопления и кондиционирования.

Напомним, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян возглавил делегацию от региона на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане. Нижегородскую продукцию там представили 13 предприятий в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, агропромышленного комплекса и сферы IT.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кванториум Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
17 апреля 2023 11:37Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph