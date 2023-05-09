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Бизнес

Почти шесть тысяч человек приняли участие в форуме и премии "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде

23 мая 2023 09:19  [115] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти шесть тысяч человек приняли участие в форуме и премии "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, форум посетили 29 региональных и федеральных экспертов в различных отраслях экономики и промышленности.

"Формат форума и премии показал свою эффективность. Я получил много положительных отзывов от участников. Сегодня важно дополнительно усиливать работу по привлечению инвестиций, давать возможность инвесторам знакомиться с регионом, его возможностями", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Среди участников и спикеров форума были представители бизнеса, органов власти, вузов, консалтинговых и других организаций, топ-менеджеры крупных федеральных и региональных компаний.

На мероприятии обсуждались темы государственно-частного партнерства, инвестиционного климата, развитие логистической инфраструктуры, работу в новых экономических реалиях, нишевое инвестирование, актуальность ESG-повестки и вопросы импортозамещения.

Также на форуме было подписано девять соглашений о сотрудничестве. 

Кроме того, Глеб Никитин вручил свидетельства о получении статуса резидента особой экономической зоны "Кулибин" трем компаниям.

12 инвестпроектов и три муниципалитета были награждены в рамках премии "Лидеры инвестиций".

Ранее сообщалось, что руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и заместитель управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Александр Аменицкий в ходе форума "Лидеры инвестиций" подписали два соглашения о сотрудничестве.

Также напомним, что Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по инвестиционной активности.

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Теги:
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