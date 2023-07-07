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Общество

Водооткачивающая техника круглосуточно работает во всех районах Нижнего Новгорода

10 июля 2023 19:07  [37] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин по поручению главы города Юрия Шалабаева объехал все подтопленные участки улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал Денис Скалкин, в верхней части города наиболее проблемные участки находятся на улицах Бекетова и Лысогорской.

В остальных районах ситуация находится под контролем, поэтому с верхней части была направлена дополнительная техника в заречную часть, где по-прежнему сложная ситуация сохраняется на улице Зимина, на Комсомольском шоссе в районе завода "Красный якорь". Сейчас здесь устанавливаются мощные мотопомпы.

"Продолжаем работать, продолжаем откачку, люди переведены в круглосуточный режим работы, техника тоже", - подчеркнул Денис Скалкин.

Также под особом контролем находятся Московское и Комсомольское шоссе, улицы Гаугеля, Светлоярской, Коминтерна, Чаадаева, Генерала Зимина, Краснодонцев, Кирова, проспект Молодежный.

"Я работаю уже много лет, и первый раз встречаю такие обильные осадки, выпавшие всего за пару дней. Поэтому стараемся всеми силами: работаем бригадами посменно, откачиваем воду, чистим ливневые решётки, стараемся для людей, чтобы непогода не сказалась на них. Надеюсь, они это понимают, и так же, как и мы, ждём окончания ливня", - сказал рабочий МБУ "РЭД" Автозаводского района Александр Зернов.

Как прокомментировал сам глава города в своем Tg-канале, прекратившийся днем дождь дал дорожникам время на передышку и возможность полностью откачать воду с тех участков, на которых ещё утром было много воды: с улиц Коминтерна, Богдановича, Черниговской, Старых Производственников, Веденяпина и т.д..

"Конечно, таких мест по городу намного больше. Работа по откачке не прекращается, и будет идти до тех пор, пока на улицах не станет сухо. Ожидаем, что, если на город снова не обрушится ливень, в вечерний час-пик дорожная ситуация будет привычной для этого времени суток", - подчеркнул Юрий Шалабаев.

Напомним, почти 15 тысяч кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки. Вчерашний ливень был рекордным почти за 100 лет: за сутки выпало осадков больше, чем при месячной норме. Так, традиционная месячная норма по верхней части города – 74,4 мм, накануне выпало 78 мм. В нижней части города норма – 75,9 мм, уже выпало 113 мм.

В Нижегородской области было подтоплено несколько больниц и образовательных учреждений.

Как сообщили в МЧС, сильные дожди сохранятся в регионе и завтра, 11 июля. При этом, по прогнозам синоптиков, непогода может сохраниться до следующей недели.

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Теги:
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