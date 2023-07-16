Стратсессия по обновлению стратегии развития Нижегородской области прошла в Сергачском районе Общество

Фото: "Сергачская жизнь"

Территориальная стратегическая сессия по обновлению стратегии развития Нижегородской области прошла в Сергачском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"У Сергача богатая история, в которой много интересных эпизодов, включая пребывание здесь на отдыхе великого Сергея Рахманинова, чей юбилей мы отмечаем в этом году. Такие моменты истории очень ценны для всего региона и дают дополнительные возможности для формирования связных туристических программ. У этой территории есть и хороший экономический потенциал, и все возможности для уверенного роста. Необходимо вместе с неравнодушными жителями Сергача и экспертами решить, как будут развиваться город и округ в целом, что является наиболее важным для людей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал глава Сергачского района Олег Радаев, за 5 лет реализации стратегии развития в муниципалитете было обновлено множество общественных пространств, учреждений образования и здравоохранения, разработаны проекты по газификации сёл "мордовского куста" и Кашкарова, строительству очистных сооружений, обновлению систем водоснабжения и освещения.

Также за 5 лет производство зерна в районе выросло с 70 тысяч до 100 тысяч тонн, увеличена суточная переработка сырья на Сергачском сахарном заводе, более 4 тысяч га ранее неиспользуемых земель введено в оборот, начал работу свинокомплекс.

В ходе стратегической сессии эксперты предложили создать логистический терминал и ресурсный центр, объекты для привлечения туристов.

Также были озвучены идеи по обустройству велосипедных дорожек, стационарного палаточного лагеря, автостоянок и других объектов.

Кроме того, представители секции "Экономики" предложили открыть в Сергачском районе производство экологически чистых продуктов.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе и Павловском районе.