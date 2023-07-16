Депутаты Госдумы приняли закон о трудовом воспитании российских школьников Общество

Госдума РФ на пленарном заседании приняла в двух окончательных чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Напомним, законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в мае 2023 года. Авторы документа отмечали, что законопроект позволит усилить роль труда в воспитательном процессе детей, что поможет взрастить в них ответственное отношение к чистоте и порядку в учебном заведении.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, которая вошла в состав группы авторов законопроекта, прокомментировала, что новые правила помогут современным детям освоить бытовые навыки и привить чувство ответственности.

Принятие законопроекта поддержали и депутаты Заксобрания Нижегородской области. Позиция ЗСНО была направлена в Госдуму.

Документом вносятся изменения в закон "Об образовании". Из него исключили норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Закон расширил понятие "воспитание" и внёс указание о том, что эта деятельность направлена на формирование у учащихся ответственного отношения к труду и его результатам. Теперь школьники обязаны принимать участие в общественно полезном труде, заранее прописанном в образовательной программе.

Также решено вернуть серебряные медали "За особые успехи в обучении" II степени.