Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Программа по профилактике и лечению рака в Нижегородской области
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2023 11:34  [15] Более 400 заявок подано от Нижегородской области на главную просветительскую награду России "Знание.Премия-2023"
21 июля 2023 11:12  [71] Участниками конкурса ОМК "Дневник отличника" стали более 100 школьников Выксы и других городов
21 июля 2023 10:30  [93] Алексей Глушков: "Дистанционное электронное голосование обеспечивает анонимность, безопасность, защищенность, прозрачность"
21 июля 2023 10:17  [103] Депутаты Госдумы приняли закон о трудовом воспитании российских школьников
21 июля 2023 09:49  [110] Победителями конкурса "Открытый Нижний" стали 37 социальных проектов
21 июля 2023 09:18  [134] Электричество точечно отключат в шести районах Нижнего Новгорода 21 июля
20 июля 2023 19:02  [377] Уже 30 территорий благоустроили в 2023 году в Нижегородской области по нацпроекту
20 июля 2023 18:54  [252] Детям-сиротам в Нижнем Новгороде передадут 20 квартир
20 июля 2023 18:43  [277] Пенсионерам рассказали о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
20 июля 2023 18:16  [280] Почти 45 тысяч нижегородских учащихся сдали выпускные экзамены в 2023 году
Общество

Депутаты Госдумы приняли закон о трудовом воспитании российских школьников

21 июля 2023 10:17  [103] Общество

Госдума РФ на пленарном заседании приняла в двух окончательных чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Напомним, законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в мае 2023 года. Авторы документа отмечали, что законопроект позволит усилить роль труда в воспитательном процессе детей, что поможет взрастить в них ответственное отношение к чистоте и порядку в учебном заведении.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, которая вошла в состав группы авторов законопроекта, прокомментировала, что новые правила помогут современным детям освоить бытовые навыки и привить чувство ответственности.

Принятие законопроекта поддержали и депутаты Заксобрания Нижегородской области. Позиция ЗСНО была направлена в Госдуму.

Документом вносятся изменения в закон "Об образовании". Из него исключили норму о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Закон расширил понятие "воспитание" и внёс указание о том, что эта деятельность направлена на формирование у учащихся ответственного отношения к труду и его результатам. Теперь школьники обязаны принимать участие в общественно полезном труде, заранее прописанном в образовательной программе.

Также решено вернуть серебряные медали "За особые успехи в обучении" II степени.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph