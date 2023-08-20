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Молодожены в Нижнем Новгороде проголосовали дистанционно на церемонии бракосочетания. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС Нижегородской области.
Согласно информации, для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах Александр Салеев и Арина Шмелева зарегистрировались заранее.
"В этот знаменательный для нас день мы решили принять участие в первом дне голосования в дистанционном формате. Выборы губернатора - это важное событие для нас, для нашей будущей семьи. От этого зависит наше будущее", - сказал Александр.
Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.
Ранее председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и глава Городецкого района Александр Мудров приняли участие в дистанционном электронном голосовании.
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