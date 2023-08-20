Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Воскресенский район: не только Светлояр
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
08 сентября 2023 16:42  [91] Урок цифровой грамотности провели для школьников в Нижнем Новгороде
08 сентября 2023 16:26  [98] Молодожены в Нижнем Новгороде проголосовали дистанционно на церемонии бракосочетания
08 сентября 2023 16:10  [97] Участники СВО смогут бесплатно пользоваться платными парковками Нижнего Новгорода
08 сентября 2023 15:58  [226] Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области
08 сентября 2023 14:55  [124] Газ подведен к деревне Огибное Семеновского округа по программе догазификации
08 сентября 2023 14:48  [159] Тринадцатую пенсию ко дню рождения могут ввести в России
08 сентября 2023 13:27  [156] Первичные курсы русского языка для детей мигрантов для подготовки к школе планируется открыть в Нижнем Новгороде
08 сентября 2023 12:50  [189] Движение транспорта перекроют до 25 сентября на улице Новой Нижнего Новгорода
08 сентября 2023 12:40  [167] Более 550 млн рублей направлено ТФОМС с начала года на диагностику и лечение рака кожи в Нижегородской области
08 сентября 2023 12:21  [157] Эксперт опроверг дефицит импортных лекарств в России
Общество

Молодожены в Нижнем Новгороде проголосовали дистанционно на церемонии бракосочетания

08 сентября 2023 16:26  [98] Общество

Фото: Кира Мишина

Молодожены в Нижнем Новгороде проголосовали дистанционно на церемонии бракосочетания. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах Александр Салеев и Арина Шмелева зарегистрировались заранее.

"В этот знаменательный для нас день мы решили принять участие в первом дне голосования в дистанционном формате. Выборы губернатора - это важное событие для нас, для нашей будущей семьи. От этого зависит наше будущее", - сказал Александр.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Ранее председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и глава Городецкого района Александр Мудров приняли участие в дистанционном электронном голосовании.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы ЗАГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph