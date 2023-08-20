Молодожены в Нижнем Новгороде проголосовали дистанционно на церемонии бракосочетания Общество

Фото: Кира Мишина

Молодожены в Нижнем Новгороде проголосовали дистанционно на церемонии бракосочетания. Об этом сообщили в ГУ ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах Александр Салеев и Арина Шмелева зарегистрировались заранее.

"В этот знаменательный для нас день мы решили принять участие в первом дне голосования в дистанционном формате. Выборы губернатора - это важное событие для нас, для нашей будущей семьи. От этого зависит наше будущее", - сказал Александр.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Ранее председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и глава Городецкого района Александр Мудров приняли участие в дистанционном электронном голосовании.