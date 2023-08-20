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Общество

Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе

25 сентября 2023 09:01  [86] Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

На предстоящей неделе с 26 сентября по 1 октября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

26 сентября
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
17.15– танцевальный мастер-класс – латиноамериканские танцы;

27 сентября
13.00 - танцевальный мастер-класс;
18.00 - лекции "Шёлковый путь", занятие по изучению китайского языка;

28 сентября
12.00 – лекция Сад. Огород. "Как ухаживать за комнатными растениями";
15.00 - цикл "Доктор говорит": профилактика падений;

29 сентября
10.00 – 16.00 – день оказания бесплатной юридической помощи;
12.00 - мастер-класс по английскому языку;
13.30 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге.

Кроме того, в Штабе можно ознакомиться с двумя выставочными экспозициями от регионального Минспорта и участников интеграционных мастерских НРООПДИМ "Верас".

Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в соцсетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собаккурсы по оказанию первой медицинской помощикурсы по садоводствулекции Школы актива "Старшего поколения".

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Теги:
Единая Россия Мастер-класс Штаб общественной поддержки
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