Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

На предстоящей неделе с 26 сентября по 1 октября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

26 сентября

14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон";

17.15– танцевальный мастер-класс – латиноамериканские танцы;

27 сентября

13.00 - танцевальный мастер-класс;

18.00 - лекции "Шёлковый путь", занятие по изучению китайского языка;

28 сентября

12.00 – лекция Сад. Огород. "Как ухаживать за комнатными растениями";

15.00 - цикл "Доктор говорит": профилактика падений;

29 сентября

10.00 – 16.00 – день оказания бесплатной юридической помощи;

12.00 - мастер-класс по английскому языку;

13.30 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге.

Кроме того, в Штабе можно ознакомиться с двумя выставочными экспозициями от регионального Минспорта и участников интеграционных мастерских НРООПДИМ "Верас".

Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в соцсетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения".