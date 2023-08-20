Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на этой неделе

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На предстоящей неделе с 26 сентября по 1 октября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.
26 сентября
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
17.15– танцевальный мастер-класс – латиноамериканские танцы;
27 сентября
13.00 - танцевальный мастер-класс;
18.00 - лекции "Шёлковый путь", занятие по изучению китайского языка;
28 сентября
12.00 – лекция Сад. Огород. "Как ухаживать за комнатными растениями";
15.00 - цикл "Доктор говорит": профилактика падений;
29 сентября
10.00 – 16.00 – день оказания бесплатной юридической помощи;
12.00 - мастер-класс по английскому языку;
13.30 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге.
Кроме того, в Штабе можно ознакомиться с двумя выставочными экспозициями от регионального Минспорта и участников интеграционных мастерских НРООПДИМ "Верас".
Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в соцсетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.
Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения".
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