Маршрут автобуса А-54 в Нижнем Новгороде планируется продлить в октябре Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Маршрут автобуса А-54 в Нижнем Новгороде планируется продлить в октябре. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Напомним, маршрут планируется продлить до строящегося производства "КАМАЗ", логистического центра на улице Береговой поселка Доскино и Южного обхода Нижнего Новгорода.

С этим предложением в марте 2023 года выступило ООО "НижБел". Предприятие уже построило за свой счет разворотную площадку для автобусов и остановочные павильоны.

Ранее сообщалось, что автобус А-90 сохраняет лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что нижегородцы могут высказаться о тестовом расписании автобуса Т-55.