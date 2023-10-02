Курс доллара преодолел отметку в 101 рубль, евро - 106 рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Курс доллар преодолел отметку в 101 рубль впервые с 14 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным на 8:13, курс доллара расчетами "завтра" рос на 72 копейки, до 101,12 рубля.

Также на 0,31%, до 106,1 рубля, вырос евро. Юань достиг отметки в 13,82 рубля - рост на 0,68%.

Ранее экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с телеканалом "360" призвал россиян не беспокоиться из-за колеблющегося курса валют.

По его словам, ближе к президентским выборам, которые пройдут в марте 2024 года, курс доллара будет составлять около 80 рублей.

Напомним, 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. При этом регулятор допускает ее повышение до 13,6%.