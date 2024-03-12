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Политологи связали активность атак БПЛА ВСУ с проведением выборов в России

13 марта 2024 15:43  [116] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Украина существенно нарастила чисто атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на регионы России в связи с предстоящими президентскими выборами в стране, которые состоятся с 15 по 17 марта. Об этом телеканалу "360" заявил политолог Данила Гуреев.

"В российском сегменте скоро произойдут выборы. Украинская государственность пытается нагадить системе российских выборов. Всё, что мы видим сегодня — невыполнение военных задач, а информационный фон и попытка перевести неудачи на поле боя в успехи", — сказал он.

Политолог добавил, что на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днём.

"В этих условиях Украина активно работает беспилотниками. Может сложиться ощущение, что её ВПК воскрес. Но нет, страна длительное время готовилась к этому для создания определенного информационного повода", — добавил Гуреев.

Напомним, утром 12 марта атака беспилотников была произведена и на Нижегородскую область. БПЛА попал в установку перегонки нефти "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстовском районе.

На месте ЧП работали специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, а также пожарной части предприятия. Кроме того, в тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги.

Пожар был полностью ликвидирован примерно в 14:00 дня.

Утром в среду, 13 марта, Минобороны сообщило об уничтожении почти 60 беспилотных ударных дронов в небе над несколькими регионами страны. Рязанский нефтезавод атаковали четырьмя беспилотниками. В результате загорелись две установки для переработки нефтепродуктов на площади почти 200 кв. м.

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Теги:
беспилотники Выборы СВО
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