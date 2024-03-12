Елена Ленина: "ДЭГ - это очень удобная и перспективная форма голосования" Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина рассказала о своем опыте дистанционного электронного голосования.

"В этом году так же, как и в прошлом, когда избирали губернатора Нижегородской области, я приняла решение проголосовать дистанционно. Считаю, что данная форма голосования, во-первых, очень удобна. Во-вторых, я уверена в том, что она не подлежит никакому искажению. В-третьих, у ДЭГ большие перспективы. Думаю, с каждым годом все больше людей будет отдавать предпочтение именно этой форме голосования", - считает Елена Ленина.

Ранее сообщалось, что члены общественного штаба Нижегородской области посетили несколько избирательных участков.

Почти 6,5 тысяч наблюдателей задействовано в Нижегородской области на выборах президента РФ.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.