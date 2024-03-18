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Общество

Более 50 млн рублей направят на исследование Нижегородского метрополитена

20 марта 2024 13:34  [1] Общество

Заседание комитета по транспорту и дорожному хозяйству пройдет в Заксобрании Нижегородской области под председательством Владимира Солдатенкова 21 марта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, парламентарии обсудят изменения в региональный закон об организации дорожного движения с целью распространения права бесплатного пользования платной парковкой на граждан, которые заключили контракт с нацгвардией РФ.

Кроме того будет рассмотрен вопрос о процессе выполнения работ по обновлению инфраструктуры городского наземного электро транспорта, а также изменения в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

Изменения в бюджет в основном связаны с поддержкой транспортных предприятий, ремонтом и содержанием дорог. Так, свыше 400 млн рублей направят на капитальный ремонт дорожного покрытия в центре Нижнего Новгорода. Кроме того, одной из ключевых тем станет вопрос об оценке состояния Нижегородского метрополитена. На выполнение геофизических исследований тоннелей комитет выделит 54 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 19 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская". Строительством займется ГК "Моспроект-3

Также сообщалось, что семь гаражных кооперативов снесут при продлении метро в Сормовском районе.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Метро
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