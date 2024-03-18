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Общество

Новый автомобиль получили в распоряжение нижегородские спасатели

21 марта 2024 14:42  [27] Общество

Новый аварийно-спасательный автомобиль приобретен для спасателей. Как сообщает МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода»", автомобиль будет использоваться в том числе для доставки спасательного оборудования на место происшествия.

Новый аварийно-спасательный автомобиль на базе Газель NEXT - это цельнометаллический фургон, который состоит из кабины, грузового отсека и 7 посадочных мест. За последнее время , это не первое поступление техники для городского управления ГОЧС. Как отметил начальник городского аварийно-спасательного отряда Михаил Почиталин, обновление техники и аварийно-спасательного оборудования, проводится регулярно. По его словам, в прошлом году были куплены две машины "УАЗ-Патриот", лодка "Кама-360" и др.

"Новый автомобиль Газель Next –вместительная машина на 7 посадочных мест, с большим грузовым отсеком для инструментов, в котором спасателям можно работать в полный рост. Самое главное– это большое подспорье в повышении качества проводимых работ по спасению людей", – дополнил Михаил Почиталин.

Спасатели также оценили новую технику. Особо они отметили независимую подвеску и мягкость передвижения машины.

Как отметили в управлении ГОЧС, в прошлом году в Нижнем Новгороде произошло около 2 тыс. происшествий, на которые реагировал городской аварийно-спасательный отряд. Было спасено 182 человека, в том числе 11 детей. С начала текущего года городские спасатели выезжали на происшествия более 300 раз, на которых было спасено 13 человек.

Ранее сообщалось, что водооткачивающая техника предприятий Приокского района готова к сезону паводков.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде по поручению мэра Юрия Шалабаева районные администрации проверили готовность техники к противопаводковым мероприятиям.

Кроме того сообщалось, что глава Нижнего Новгорода поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.

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Теги:
Автомобили МЧС
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