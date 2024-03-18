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Общество

Дорожные и коммунальные службы приводят Нижний Новгород в порядок круглосуточно

28 марта 2024 15:31  [113] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные и коммунальные службы круглосуточно убирают улицы Нижнего Новгорода после зимы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Как отметил заместитель мэра Антон Максимов, уборка городских улиц началась ещё до официального старта месячника по благоустройству 4 апреля.

Так по его словам, с установлением благоприятных температур начнется покраска урн и ограждений. Также на дороги выйдут пылесосы и поливомоечная техника для уборки улично-дорожной сети. Между тем, городские службы уже начали "влажную уборку" города. Основной объем работ ведется в вечернее время для удобства жителей. С следующей недели планируется начать активно мыть автомобильные дороги. 

О выполненных работах рапортуют городские службы и администрации районов.

В настоящий момент в Сормовском районе идет очистка прибордюрных полос. Работы ведутся на центральных магистралях и дорогах категории "Б". Рабочие моют придорожные ограждения, чистят газоны от мусора, прометают тротуары и проезды.

В Автозаводском районе вручную расчистили колесоотбойные брусы и 26 км прибордюрных полос, в том числе на проспектах Молодежном, Ленина, Октября, Ильича и улицах Веденяпина, Гайдара, Дьяконова, Краснодонцев. Рабочие приступили к мойке ограждений безопасности и шумозащитных экранов, остановочных павильонов и урн.

Более 20 единиц техники задействованы в работе в Канавинском районе. Уборка идет как на больших общественных пространствах, так и на локальных территориях. Вывозится мусор с газонов и из урн, чистятся пешеходные дорожки, прибордюрные полосы, начинается мойка остановок общественного транспорта.

Готовится к летнему сезону и Нижегородский район. Здесь рабочие ворошат и вывозят снег, очищают прибордюрные полосы и тротуары от мусора, который остался после зимы. Работы ведутся по улицам Бринского, Родионова, Лопатина, Большой Печерской, Звездинке, Казанском шоссе, Школьном переулке и в других местах.

В Приокском районе дорожные рабочие чистят прибордюрные полосы на проспекте Гагарина, улицах Сурикова, Цветочной, Щербинки-1 и других. Также ремонтируют и закрывают колодцы. Например, привели в порядок основание у ливневого колодца на проспекте Гагарина в районе Караваихи. Также в районе продолжают ворошить снег, убирать бытовой мусор.

Около 30 единиц спецтехники ежедневно задействовано в уборке улиц Советского района. Коммунальщики убирают мелкий мусор с газонов, тротуаров и остановочных павильонов, расчищают прибордюрные полосы.

В Московском районе рабочие очищают от мусора газоны, моют и чистят остановочные павильоны, ограждения безопасности и колесоотбойный брус. Кроме того, на общественных пространствах,  которые отремонтированы по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", проводится тщательный мониторинг состояния малых архитектурных форм, элементов на детских игровых и спортивных площадках.

В рамках подготовки к месячнику по благоустройству в Ленинском районе начаты работы по сбору мусора, дробления сухих веток на улице Новикова-Прибоя, очистке бортового камня на улицах Героя Чугунова, Менделеева и Комсомольской площади. Дорожники моют ограждения безопасности,  остановочные павильоны и колесоотбойный брус. Кроме того,  разработан план по замене поврежденных секций ограждения безопасности и колесоотбойного бруса и замене урн.

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству дорог начался в Нижегородской области.

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Теги:
Благоустройство Нижний Новгород
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