Транспортные ограничения введут на улице Коминтерна в Сормовском районе Общество

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода предупредили о грядущих транспортных ограничениях на улице Коминтерна в Сормове.

Так, с 6:00 6 апреля до 23:00 30 мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Коминтерна в районе дома №162А. Согласно информации, на участке будут проводиться работы по прокладке водопроводной линии.

Кроме того, с 26 апреля будет введён запрет на остановку и стоянку транспортных средств на местном проезде улицы Коминтерна – на участке между домами №172 и №174.

Как пояснили специалисты департамента, эта мера вводится для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещаться на спецстоянку.

Фото: ЦОДД