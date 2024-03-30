Почти 235 тысяч нижегородцев прошли медобследования в I квартале 2024 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 235 тысяч жителей Нижегородской области прошли профосмотры и медобследования в первом квартале текущего года.

Как сообщает минздрав региона, это на 17,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Профилактические осмотры и диспансеризация направлены на выявление возможных проблем со здоровьем на самых ранних стадиях, когда заболевание поддается лечению. В случае, если болезнь обнаруживается в хронической форме, то пациенту помогают скорректировать состояние пациента. В 2024 году нижегородские медики планируют провести профилактический осмотр более 1 млн жителей региона.

За прошедшие три месяца в Нижегородском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики выявили свыше 4,8 тысячи случаев болезней системы кровообращения, более 800 случаев болезней органов дыхания, и почти 530 случаев сахарного диабета, а также около 170 случаев злокачественных новообразований.

По словам главного врача медучреждения Натальи Савицкой, если во время медицинского обследования выявлено заболевание, то пациент проходит второй этап диспансеризации с углубленными исследованиями. В первом квартале этого года на второй этап диспансеризации было направлено почти 93 тысячи нижегородцев.

Проверить состояние здоровья бесплатно могут все жители Нижегородской области. Правилами проведения диспансеризации установлено, что граждане в возрасте 18-39 лет должны проходить осмотры раз в три года. Люди, старше 40 лет – каждый год. Программа диагностики зависит от возраста и пола пациента.

Записаться на медосмотр можно лично в регистратуре поликлиники по месту прикрепления, через call-центр поликлиники, через единую региональную информационно-справочную службу по номеру "122", через региональный Портал пациента , а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Жители отдаленных районов Нижегородской области могут пройти диагностику здоровья в рамках работы "Поездов здоровья".

Напомним, профилактические осмотры и диспансеризация населения проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".