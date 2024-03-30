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Происшествия

Нижегородские судебные приставы с начала года выдворили 333 иностранца-нарушителя закона

09 апреля 2024 10:43  [82] Происшествия

ГУФССП России по Нижегородской области с начала года выдворило 333 человека за нарушение миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушившие правила въезда или режим пребывания в России граждане получили административный штраф и были депортированы из страны.

Всего за прошедшие 3 месяца из региона были выдворены граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии, Армении, Азербайджана и Алжира.

Перед тем, как исполнить решение судов, иностранные граждане помещаются в спецучреждение. После оформления документов нарушителей доставляют до границы и официально передают сотрудникам пограничной службы ФСБ России.

Отмечается, что нарушение законов РФ влечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны.

Ранее сообщалось, что нижегородские эксперты прогнозируют изменения в миграционной политике России.

Также ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали организаторов канала незаконного въезда в Россию иностранцев.

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Теги:
Иностранцы Миграция
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