Фестиваль "ТехноСтрелка" проходит в Нижнем Новгороде Общество

Третий Международный инженерно-творческий фестиваль "ТехноСтрелка" проходит в Нижнем Новгороде.

Как сообщает министерство образования и науки региона, в нем принимают участие 216 школьных команд из 51 региона России, а также Узбекистана, Сербии и Белоруссии.

В этом году на фестиваль было подано почти 1 400 заявок. По итогам конкурса к состязаниям допущено 738 ребят. На протяжении трех дней на площадке стадиона "Нижний Новгород" участники фестиваля будут искать решения для кейсов от ведущих федеральных и региональных компаний по биологии, имитационному моделированию, искусственному интеллекту, медиа, IT и VR/AR.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что на фестивале собрались лучшие школьники, которые уже смогли проявить себя на заочном туре.

Кроме конкурсных задач для участников проведут лекции от представителей разных сфер, готовых рассказать о своём опыте. Также для участников фестиваля подготовлена культурно-познавательная программа с посещением самых знаковых мест Нижнего Новгорода.

В этом году партнерами фестиваля являются 50 организаций, в том числе Горьковский автозавод, ИТ-кампус "НЕЙМАРК", Сбербанк, "Тинькофф Образование", "Сириус.Курсы" и Ростелеком. Организаторами выступают Региональный центр развития талантов "Вега" и Центр молодежных, инженерных и научных компетенций "Кванториум".

Напомним, в прошлом году в фестивале участвовали 600 ребят из 40 регионов России от 12 до 18 лет. Победители и призеры хакатонов получили дипломы и ценные призы. Информация о них была внесена в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Региональный центр развития талантов "Вега" и детские технопарки "Кванториум" ведут свою деятельность в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", который реализуется в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".