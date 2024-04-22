Нижегородский производитель победил в Национальной премии "Золотой медвежонок" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский производитель школьной формы одержал победу в Национальной премии в области товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок", которая проводится ежегодно при патронаже Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Минпромторга России.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, одежда MaxUnior производства ООО "Гамма – Текстиль" отмечена наградой в номинации "Лучшая одежда и аксессуары."

Победители 14-ой премии определялись по результатам народного голосования на сайте премии и по оценке экспертного совета. В итоге финалистами конкурса "Золотой медвежонок" в 10 номинациях стали более 80 организаций из 25 регионов России, которые представили почти 120 наименований товаров, услуг и сервисов для детей. Кроме того, в рамках награждения лауреатов, гостям представили выставочную экспозицию победителей премии.

По словам основателя премии президента АИДТ Антонины Цицулиной, в нынешнем году на премии "Золотой медвежонок" были продемонстрированы проекты, связанные с новациями, с интересными дизайнерскими решениями, а также проекты с использованием богатого культурного наследия страны.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что проведение конкурса вдохновляет отечественных производителей создавать качественный детский товар.

Напомним, в Нижегородской области действует кластер производителей детских товаров, в который входят производители товаров для детей. В 2023 году правительство Нижегородской области было наградили почетной премией "Зал славы" - за выдающиеся заслуги в поддержке индустрии детских товаров. Призерами также стали несколько региональных компаний: ООО "Белая мануфактура" (бренд "Умка", детская бытовая химия), ООО "ВозВуден" (бренд VozWooden, деревянные игрушки) и ООО "Нанопарк" (семейный парк "ПакаБата").

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Напомним, Нижегородская область входит в число регионов по разработке комплексной поддержки производителей товаров для детей Вся работа в этом направлении ведется совместно с АИДТ.

Ранее сообщалось, что нижегородская компания претендует на федеральную премию в сфере детских товаров и услуг.