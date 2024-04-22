Движение у Дворца спорта на Гагарина закроют из-за концерта 25 апреля Общество

В Нижнем Новгороде в четверг, 25 апреля, будет запрещено движение транспорта возле ледовой арены в Советском районе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) весь день - с 7:00 до 23:00.

Согласно информации, на площадке состоится концерт Анны Asti.

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в городском департаменте транспорта.

В зоне ограничений также будет действовать запрет на парковку, а оставленные автомобили будут перемещаться.