Новый безвизовый режим для россиян начал действовать в Таиланде Общество

Фото: с сайта coral.ru

Власти Таиланда ввели новый временный режим безвизового въезда для россиян. Он начал действовать с 1 мая, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, обладатели российского паспорта смогут находиться в стране без визы в течение 60 дней.

Напомним, что с ноября прошлого года был введён трёхмесячный безвизовый режим, но время действия данной меры истекало 30 апреля.

С 1 мая по 31 октября российские туристы при въезде на территорию Королевства смогут выбрать один из двух вариантов безвизового режима пребывания: обычного 30-дневного или нового 60-дневного.

Данная мера, по мнению местных властей, должна способствовать ускоренному развитию российского въездного туризма.