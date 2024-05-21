Традиционный социальный проект "Всем двором" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дворовые праздники "Всем двором" при поддержке мэрии и "Волонтеров Победы" пройдут в каждом районе Нижнего Новгорода с 27 мая по 7 августа.

Как сообщает департамент социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации города, социальный проект очень полюбился нижегородцам и стал традиционным. В прошлом году посетителями праздника стали более 13 тысяч человек.

Этим летом планируется провести более 60 мероприятий, которые будут посвящены семейной тематике в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года семьи.

С полным расписание мероприятий можно ознакомиться на сайте АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".

Ранее сообщалось, что в прошлом году проект "Всем двором" прошел на 38 площадках во всех районах Нижнего Новгорода.