Традиционный социальный проект "Всем двором" пройдет в Нижнем Новгороде

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Дворовые праздники "Всем двором" при поддержке мэрии и "Волонтеров Победы" пройдут в каждом районе Нижнего Новгорода с 27 мая по 7 августа.
Как сообщает департамент социальных коммуникаций и молодёжной политики администрации города, социальный проект очень полюбился нижегородцам и стал традиционным. В прошлом году посетителями праздника стали более 13 тысяч человек.
Этим летом планируется провести более 60 мероприятий, которые будут посвящены семейной тематике в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года семьи.
С полным расписание мероприятий можно ознакомиться на сайте АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода".
Ранее сообщалось, что в прошлом году проект "Всем двором" прошел на 38 площадках во всех районах Нижнего Новгорода.
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