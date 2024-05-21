Аварийный дом изымают для расселения на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде Общество

Аварийный дом №47 литеры Б,Б1 планируется изъять для расселения и сноса на улице Алексеевской в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии города.

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом был построен в 1917 году. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу еще в июне 2017 года. Вместе с домом будет изъят земельный участок площадью 522 кв. метра.

Департаменту строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода теперь предстоит посчитать рыночную стоимость изымаемой недвижимости и выплатить компенсации ее собственникам.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.

Также ранее сообщалось, что более 13 тысяч жителей Нижегородской области переселили из ветхого фонда за 5 лет.