Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
11 июня 2024 07:46  [80] Заготовка кормов для сельхозживотных стартовала в Нижегородской области
10 июня 2024 17:58  [257] Нефтегазовые доходы бюджета России за пять месяцев выросли на 73,5%
10 июня 2024 14:55  [222] Минпромторг предложил повысить пошлины на вина из недружественных стран
10 июня 2024 11:37  [274] Нижегородская область укрепила позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов
09 июня 2024 19:22  [363] Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию
09 июня 2024 11:02  [436] Нижегородский губернатор отметил качество будущей "Волги"
09 июня 2024 09:10  [433] Нижегородская делегация на ПМЭФ-2024 подписала 11 соглашений на 83 млрд рублей
07 июня 2024 18:13  [598] Новый завод по производству станков построят в Нижнем Новгороде
07 июня 2024 17:44  [441] Нижегородская область расширит сотрудничество с Республикой Молдова
07 июня 2024 16:18  [494] Комплекс по переработке яиц за 27 млрд рублей построят в Нижегородской области
Экономика

Заготовка кормов для сельхозживотных стартовала в Нижегородской области

11 июня 2024 07:46  [80] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала кормозаготовительная кампания, сообщили в региональном Минсельхозе. В частности, ведётся заготовка сена и сенажа.

"Это ответственная пора для аграриев, так как от наличия в хозяйствах качественных кормов зависит эффективность ведения животноводства – объёмы производства молока, мяса, яиц", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продресурсов Николай Денисов.

Согласно информации, на одну условную голову необходимо запасти не менее 27 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов.

В целом стоит задача заготовить 154 тысячи тонн сена, 642 тысячи тонн сенажа, 746 тысяч тонн силоса, 88 тысяч тонн соломы, 4 тысячи тонн клубнеплодов, 225 тысяч тонн зернофуража и 12 тысяч тонн кукурузного корнажа, рассказали в министерстве.

Напомним, что на развитие АПК региона в 2024 году направят свыше 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сельхозпредприятия Нижегородской области могут получить гранты на развитие. Грантовые программы рассчитаны для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Животноводство Сельское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
05 июня 2024 12:43  [434] Николай Денисов рассказал о поддержке АПК и грантах для нижегородских фермеров
31 мая 2024 15:54  [569] Нижегородские аграрии продолжают наращивать производство мяса, молока и яиц
31 мая 2024 12:16  [561] "Агростартап" для нижегородских фермеров в 2024 году оценивается почти в 72 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
07 июня 2024 13:34Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph