Заготовка кормов для сельхозживотных стартовала в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовала кормозаготовительная кампания, сообщили в региональном Минсельхозе. В частности, ведётся заготовка сена и сенажа.

"Это ответственная пора для аграриев, так как от наличия в хозяйствах качественных кормов зависит эффективность ведения животноводства – объёмы производства молока, мяса, яиц", - подчеркнул министр сельского хозяйства и продресурсов Николай Денисов.

Согласно информации, на одну условную голову необходимо запасти не менее 27 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов.

В целом стоит задача заготовить 154 тысячи тонн сена, 642 тысячи тонн сенажа, 746 тысяч тонн силоса, 88 тысяч тонн соломы, 4 тысячи тонн клубнеплодов, 225 тысяч тонн зернофуража и 12 тысяч тонн кукурузного корнажа, рассказали в министерстве.

Напомним, что на развитие АПК региона в 2024 году направят свыше 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сельхозпредприятия Нижегородской области могут получить гранты на развитие. Грантовые программы рассчитаны для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств.