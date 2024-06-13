Состояние пострадавших от ботулизма нижегородцев стабилизировалось Общество

В министерстве здравоохранения Нижегородской области прокомментировали состояние здоровья пациентов с подозрением на ботулизм, которые в настоящий момент получают лечение в медицинских учреждениях региона.

Как отметила главный внештатный специалист по инфекционным болезням областного минздрава, заместитель главного врача по медицинской части инфекционной клинической больницы №2 Нижнего Новгорода Елена Тихомолова, состояние всех пациентов стабилизировано. Медики продолжают необходимое лечение и наблюдение за больными.

Напомним, что количество госпитализированных нижегородцев с признаками ботулизма выросло до 14.

Также сообщалось, что Центральный аппарат СКР будет заниматься делом о массовом отравлении салатом.

Напомним, с 11 июня в Москве за медпомощью из-за отравления обратились более 100 человек, все они заказывали еду через службы доставки.

Кроме того, пациентов с аналогичными симптомами госпитализировали в Нижнем Новгороде и Казани.