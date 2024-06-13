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Культура и отдых

Ремонт ограждения начался в парке "Дубки" в Нижнем Новгороде

19 июня 2024 11:31  [67] Культура и отдых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Ремонт ограждения и центральной входной группы начался в парке "Дубки" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.

Подрядчик заменит бетонный фундамент забора, выпрямит несущие столбы и установит недостающие декоративные элементы ограждения. После этого около 800 кв. метров забора будет окрашено.

"Так как ограждение проходит вдоль всего парка, работы проводятся таким образом, чтобы посетители "Дубков" были в безопасности и не испытывали дискомфорта от проведения работ", - отметили специалисты учреждения.

Ремонт ограждения планируется завершить к началу августа.

Напомним, подрядчики приступили к наведению порядка в парке 1 мая в Нижнем Новгороде после выезда прошлого арендатора.

Также ранее сообщалось, что парк 1 мая был передан в региональную собственность.

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Теги:
Благоустройство Парки
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