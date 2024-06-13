Ремонт ограждения начался в парке "Дубки" в Нижнем Новгороде

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Ремонт ограждения и центральной входной группы начался в парке "Дубки" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городская дирекция парков и скверов.
Подрядчик заменит бетонный фундамент забора, выпрямит несущие столбы и установит недостающие декоративные элементы ограждения. После этого около 800 кв. метров забора будет окрашено.
"Так как ограждение проходит вдоль всего парка, работы проводятся таким образом, чтобы посетители "Дубков" были в безопасности и не испытывали дискомфорта от проведения работ", - отметили специалисты учреждения.
Ремонт ограждения планируется завершить к началу августа.
Напомним, подрядчики приступили к наведению порядка в парке 1 мая в Нижнем Новгороде после выезда прошлого арендатора.
Также ранее сообщалось, что парк 1 мая был передан в региональную собственность.
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