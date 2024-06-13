Школы № 33 и 113 планируется объединить в центре Нижнего Новгорода Общество

Школы № 33 и 113 планируется объединить в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в одно учебное заведение. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Так, школу №33 с углубленным изучением отдельных предметов планируется реорганизовать путем присоединения к ней школы №113. Стоит отметить, что школу №113 в Плотничном переулке в апреле закрыли из-за масштабного благоустройства Почаинского оврага, а учеников временно перевели в школу №33.

Объединенное образовательное учреждение будет находиться на переулке Урожайном, 4.

"После реорганизации основные цели деятельности школы № 33 не изменятся", - говорится в сообщении мэрии.

Реорганизацию школы планируется завершить к 1 сентября 2024 года. Сейчас ведется работа по определению штата школы, утверждению документов, а также корректируется бюджет.

Какая судьба ждёт здание школы №113, пока неизвестно.

Напомним, здание школы в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде введут в эксплуатацию до конца 2024 года.