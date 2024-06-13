Расширение второго участка арзамасской трассы началась в Нижегородской области Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород

Подрядчик приступил к расширению второго участка федеральной трассы Р-158 до четырех полос в Нижегородской области. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Речь идет об отрезке магистрали с 77-го по 104-й км в Арзамасском районе.

В настоящее время начались работы на участке магистрали с 83-го по 89-ый км в районе села Криуша. Дорожники разбирают старое асфальтовое покрытие, готовят насыпи для нового основания трассы.

"Во время ремонта здесь заменят дорожную одежду, уложат новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, устроят систему водоотвода с проезжей части и укрепят обочины", - пояснили в ведомстве.

Для удобного подъезда к прилегающим к трассе населенным пунктам планируется обустроить пять одноуровневые развязок с отогнанными левыми поворотами на 79-м км у Рождественского майдана, на 85-м км у Криуш, на 88-м км и 91-м км в районе Волчихинского майдана и на 104-м км у поворота на Арзамас.

Вблизи поселений и дачных поселков отремонтируют 12 автобусных остановок.

Капремонт этого участка трассы планируется завершить к ноябрю 2025 года.

В местах проведения ремонта дороги проезжую часть сузили, возможен реверс. Максимальная скорость движения по ним составляет – 40 или 50 км/ч.

Напомним, подрядчик завершил капремонт участка трассы Р-158 с 40-го по 52-й км в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области на 40%.

Также ранее сообщалось, что на расширение участка трассы Р-158 в с 77 по 104 км Арзамасском районе направили 8,2 млрд рублей.