Второй поток "Школы молодого руководителя" стартовал в Нижнем Новгороде.

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Второй поток "Школы молодого руководителя" открылся в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в программе от "ГосСтарта" принимают участие более 200 управленцев госсектора из 60 регионов страны.
На протяжении двух дней руководители в возрасте до 35 лет, государственные гражданские служащие с управленческим опытом менее одного года получат возможность для профессионального роста и развития лидерских качеств.
В первый день программы спикерами школы стали заместитель генерального директора российского общества "Знание" Антон Сериков, министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, руководитель регионального ЦУР Алексей Ушаков и журналист Игорь Сумин.
В числе главных задач программы – создание и подготовка базы перспективных руководителей среднего и высшего звена на государственной и муниципальной службе на территории всей страны.
Напомним, первый поток "Школы молодого руководителя" прошел в марте этого года. Тогда в мероприятии принимали участие 150 госслужащих с управленческим опытом менее одного года из 48 регионов.
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