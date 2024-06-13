Второй поток "Школы молодого руководителя" стартовал в Нижнем Новгороде. Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Второй поток "Школы молодого руководителя" открылся в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в программе от "ГосСтарта" принимают участие более 200 управленцев госсектора из 60 регионов страны.

На протяжении двух дней руководители в возрасте до 35 лет, государственные гражданские служащие с управленческим опытом менее одного года получат возможность для профессионального роста и развития лидерских качеств.

В первый день программы спикерами школы стали заместитель генерального директора российского общества "Знание" Антон Сериков, министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, руководитель регионального ЦУР Алексей Ушаков и журналист Игорь Сумин.

В числе главных задач программы – создание и подготовка базы перспективных руководителей среднего и высшего звена на государственной и муниципальной службе на территории всей страны.

Напомним, первый поток "Школы молодого руководителя" прошел в марте этого года. Тогда в мероприятии принимали участие 150 госслужащих с управленческим опытом менее одного года из 48 регионов.