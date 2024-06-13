Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Госдума может рассмотреть 9 июля Экономика

Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы во II чтении депутаты Госдумы могут рассмотреть 9 июля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"У нас есть обращение правительства с просьбой продлить срок внесения поправок до 2 июля. Они просят продлить срок только по поправкам в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс"- сказал Андрей Макаров.

Он также добавил, что рассмотрение инициатив могут перенести на 9 июля. В случае, если документ примут, то комитет Госдумы по бюджету и налогам будет предлагать вынести их на рассмотрение в III чтении на 10 июля.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в 1,5 раза за 6 месяцев.

Также сообщалось, что Минфин определился с максимальной ставкой НДФЛ.