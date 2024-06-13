Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
01 июля 2024 17:51  [8] Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Госдума может рассмотреть 9 июля
01 июля 2024 14:49  [126] Программа льготной ипотеки на новостройки завершилась в России
01 июля 2024 11:05  [157] Российские банки ужесточают требования к выдаче автокредитов с 1 июля
01 июля 2024 07:48  [220] Минимальные розничные цены на водку и коньяк выросли в России
30 июня 2024 17:44  [387] Благодаря санкциям Россия получила выгоду в размере 5 трлн рублей
30 июня 2024 13:56  [260] Служба метрологии АПЗ прошла аккредитацию на право поверки продукции гражданского назначения
30 июня 2024 11:22  [500] Запрет на экспорт бензина могут вернуть при росте оптовых цен
28 июня 2024 18:49  [578] Требования к выдаче потребительских кредитов в РФ ужесточат с 1 сентября
28 июня 2024 15:38  [429] Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на 7%
28 июня 2024 15:04  [442] ЦБ РФ предложил создать Фонд поддержки банковского сектора
Экономика

Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Госдума может рассмотреть 9 июля

01 июля 2024 17:51  [8] Экономика

Поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы во II чтении депутаты Госдумы могут рассмотреть 9 июля. Как сообщает ТАСС,  об этом заявил глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"У нас есть обращение правительства с просьбой продлить срок внесения поправок до 2 июля. Они просят продлить срок только по поправкам в Налоговый кодекс и Бюджетный кодекс"- сказал Андрей Макаров.

Он также добавил, что рассмотрение инициатив могут перенести на 9 июля. В случае, если документ примут, то комитет Госдумы по бюджету и налогам будет предлагать вынести их на рассмотрение в III чтении на 10 июля.

Ранее сообщалось, что поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в 1,5 раза за 6 месяцев.

Также сообщалось, что Минфин определился с максимальной ставкой НДФЛ.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Госдума Налоги
Поделиться:
Новости по теме
26 июня 2024 14:58  [359] Поступления в бюджет России от НДФЛ выросли в 1,5 раза за 6 месяцев
26 июня 2024 12:09  [369] Нижегородская область в мае сэкономила на торгах 176,3 млн рублей
20 июня 2024 13:54  [512] Минфин определился с максимальной ставкой НДФЛ
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph